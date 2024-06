MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 66,00 EUR.

Mit einem Kurs von 66,00 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 66,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 25 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 69,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit einem Zuwachs von 5,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,00 Prozent sinken.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 29.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 27,54 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR ausweisen wird.

