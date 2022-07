MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,13 EUR

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 21,32 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,53 EUR. Bei 20,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.679 MorphoSys-Aktien.

Am 20.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,72 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 63,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,45 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 29,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,59 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,08 Prozent auf 41,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 47,20 EUR umgesetzt.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 02.08.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

