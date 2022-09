MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Montagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,46 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,5 Prozent auf 20,16 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 20,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.660 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2021 auf bis zu 43,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,43 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 03.08.2022. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,88 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 59,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -11,801 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

