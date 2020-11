MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 88,32 EUR

Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,08 EUR ab. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 87,64 EUR ein. Bei 87,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.874 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2020 00:00:00 bei 146,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.03.2020 00:00:00 bei 65,25 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 120,00 EUR angegeben. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --1,836 EUR je MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.

