MorphoSys Aktie News: MorphoSys auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 29,04 EUR

-0,82% Charts

News

Analysen

Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 29,42 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.746 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,90 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,11 EUR ab.

Experten gaben als mittleres Kursziel 72,14 EUR an. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,574 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktien rutschen ab - Morgan Stanley pessimistischer

Hot Stocks heute: Ausblick bei MorphoSys - flatexDEGIRO geht auf US-Roadshow

MorphoSys will mit Krebsmedikament Monjuvi weiter zulegen - Aktie freundlich

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MorphoSys