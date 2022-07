MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,48 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 20.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 22,21 EUR. Bei 22,50 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 88.771 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,76 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2021. 60,87 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 35,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 04.05.2022 vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,59 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,50 EUR – das entspricht einem Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Bildquellen: MorphoSys