MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag Verlust reich

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 12,82 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 12,76 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 12,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.549 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Abschläge von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,80 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 95,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 38,20 EUR umsetzen können.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -13,038 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

