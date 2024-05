MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 68,45 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 68,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 68,50 EUR. Bei 68,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.821 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 69,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 27,54 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -6,215 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

