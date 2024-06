MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kurs der MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,65 EUR. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 67,60 EUR. Bei 67,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR. 3,18 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,52 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -6,215 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

