MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 29,24 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 29,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 29,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.674 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 10,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Mit einem Kursverlust von 59,63 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 09.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

