MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,70 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,70 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,75 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 67,70 EUR. Bei 67,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 417 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 78,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 29.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie.

