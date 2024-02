MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,16 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,16 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 65,00 EUR. Bei 65,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 69.828 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 79,36 Prozent sinken.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR ausweisen wird.

