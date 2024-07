MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 67,85 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 67,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.378 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -8,37 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 29.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie.

