MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 15,14 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.545 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 38,11 EUR erreichte der Titel am 25.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,27 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,20 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 95,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -13,393 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MorphoSys