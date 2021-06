MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 65,34 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,22 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,36 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 64,64 EUR. Bei 65,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10.879 MorphoSys-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2021 bei 60,30 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,00 EUR. 2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -3,714 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys startet Barangebot für Constellation Pharmaceuticals - MorphoSys-Aktie in Rot

MorphoSys-Aktie dreht ins Minus: Übernahme von Constellation - ein Meisterstück?

MorphoSys-Aktien geht die Puste aus - Positive Meldungen zu Alzheimer

