MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,65 EUR.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.315 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 3,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 78,54 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -8,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 27,54 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2024 -7,348 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Novartis plant Verdrängung der Minderheitsaktionäre von MorphoSys - Aktien uneins

MorphoSys scheidet aus MDAX und TecDAX aus - MorphoSys-Aktie im Plus

Schwacher Handel: TecDAX sackt am Mittwochnachmittag ab