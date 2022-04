MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,53 EUR

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 20,13 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 20,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 15.341 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 74,88 Prozent zulegen. Am 28.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,34 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,11 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 48,17 EUR.

Am 16.03.2022 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -11,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent auf 52,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 03.05.2023 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,980 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

