MorphoSys Aktie News: MorphoSys mit Kursplus

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 35,59 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,73 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 40.943 Stück.

Am 21.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,90 EUR an. Am 23.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 74,14 EUR. Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -13,094 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

