MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Vormittag positiv

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 18,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 18,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,74 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.199 Stück gehandelt.

Am 04.09.2021 markierte das Papier bei 51,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 10,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 43,92 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 59,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 38,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte MorphoSys die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -11,798 EUR ausweisen wird.

