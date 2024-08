MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 266,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 266,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 279,10 EUR. Bei 272,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 264.935 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 68,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 259,60 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,09 EUR je Aktie.

