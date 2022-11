MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 182,15 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 185,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.899 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,08 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 220,75 EUR.

Am 27.10.2022 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.349,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.004,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

