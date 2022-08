MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 02.08.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 188,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 187,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.646 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Gewinne von 14,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 159,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,48 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,54 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.180,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,92 EUR fest.

