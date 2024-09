MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 268,00 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 268,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 267,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 38.979 Aktien.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 279,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,52 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 278,30 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

