MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Montagvormittag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 269,50 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 269,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 269,50 EUR. Bei 271,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 1.252 Stück.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 279,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,52 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 278,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

