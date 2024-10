MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 281,80 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 281,80 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 280,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 285,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.858 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 286,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,48 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 281,60 EUR aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,75 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

