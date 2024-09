MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 269,40 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 269,40 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 269,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 11.105 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,60 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 41,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,52 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 278,30 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

