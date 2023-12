MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag kaum verändert

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 187,85 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 187,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 188,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 186,65 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.726 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,48 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 15,78 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,25 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

