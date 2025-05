MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 324,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 324,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 321,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 324,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.749 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 356,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,84 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,86 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 346,90 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

