MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 325,30 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 325,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 321,40 EUR. Bei 324,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 39.790 Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 356,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 54,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 346,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,06 EUR je Aktie aus.

