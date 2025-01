MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 315,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 315,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 308,70 EUR. Bei 316,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24.558 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 332,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,55 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,30 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 63,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 343,00 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 13,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: DAX fällt zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer

DAX aktuell: DAX startet in der Verlustzone