MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag leichter

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 315,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 315,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 308,70 EUR. Bei 316,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 50.341 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 332,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Mit einem Zuwachs von 5,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.01.2024 bei 193,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 343,00 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,78 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: DAX fällt zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer

DAX aktuell: DAX startet in der Verlustzone