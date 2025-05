MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 315,00 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 315,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 307,70 EUR. Bei 313,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.141 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 13,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 347,10 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,93 EUR fest.

