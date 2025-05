MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 316,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 316,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 307,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 313,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 158.339 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 356,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,41 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 210,80 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2024 erreicht. Abschläge von 33,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,10 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 15,93 EUR je Aktie aus.

