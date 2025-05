MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 321,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 321,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 321,30 EUR. Bei 317,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.879 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 356,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 347,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,93 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

