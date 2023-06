MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 220,60 EUR nach oben. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.336 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 11,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,37 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,20 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.544,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

