MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 217,60 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 217,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.076 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. 12,64 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 249,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.544,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

