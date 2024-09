MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Freitagvormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 264,90 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 264,90 EUR nach. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 264,70 EUR. Bei 264,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 888 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 67,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,52 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 278,30 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,71 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

