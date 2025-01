MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 324,70 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 325,60 EUR. Bei 319,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 16.345 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 332,60 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,43 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 348,70 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,69 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

