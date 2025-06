MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 352,70 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 352,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 348,50 EUR. Bei 355,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 19.437 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 361,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,23 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 351,90 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

