MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Einbußen

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 247,60 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 247,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 247,10 EUR. Bei 248,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.417 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,20 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,89 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

