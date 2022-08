MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag gefragt

Um 12:22 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 189,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 190,70 EUR an. Bei 187,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 12.220 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 159,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 19,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,23 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 29.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.180,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 989,00 EUR umsetzen können.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

