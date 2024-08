MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 260,20 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 260,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 260,30 EUR. Mit einem Wert von 259,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.678 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 7,26 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,20 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,30 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,64 EUR fest.

