MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 265,00 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 265,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 265,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 263,60 EUR. Zuletzt wechselten 13.642 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 279,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 5,32 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,30 Prozent.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 278,30 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag