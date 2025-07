MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 383,70 EUR nach oben.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 383,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 385,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 381,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.638 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2025 markierte das Papier bei 386,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 370,22 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

