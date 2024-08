Kursentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag fester

14.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 264,90 EUR.

Wer­bung

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 264,90 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 266,70 EUR. Bei 263,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 24.971 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Am 01.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 279,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,28 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 278,30 EUR aus. MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,64 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines