MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 289,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 289,60 EUR. Mit einem Wert von 287,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.085 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 14.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 0,21 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 162,55 EUR am 21.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,75 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,60 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

