MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 250,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 250,00 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 250,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.564 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,72 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,10 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

