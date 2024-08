MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Nachmittag zu

MTU Aero Engines im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 269,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 269,30 EUR. Bei 269,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 267,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.932 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,64 Prozent wieder erreichen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 278,30 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

