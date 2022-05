MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gefragt

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 184,05 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 187,20 EUR. Bei 183,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 104.836 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,90 EUR erreichte der Titel am 19.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,55 EUR am 30.11.2021. Mit Abgaben von 13,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,43 EUR.

Am 29.04.2022 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 989,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.180,00 EUR ausgewiesen.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 9,53 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Chef Winkler geht

MTU-Aktie verbilligt sich: MTU bekommt überraschend einen neuen Chef

Qantas-Aktie steigt, Airbus-Aktie tiefer: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

