MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Donnerstagmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 226,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 226,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.404 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,50 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 6,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Plus

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Anlage in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingebracht